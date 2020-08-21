Назван основной диагноз Навального

Основной диагноз госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального — «нарушение обмена веществ». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Омской области со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского, передает RT.

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Мухаровский уточнил, что у пациента нарушение углеводного баланса. Он добавил, что это вызвало резкое понижение сахара в крови, пишет РИА Новости.

По словам Мухаровского, состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое. Он объяснил отказ в транспортировке тем, что нельзя рисковать жизнью пациента, так как его состояние может измениться при взлете или посадке самолета. Ранее Мухаровский пояснял, что консилиум считает вопрос транспортировки Навального преждевременным, несмотря на улучшение его состояния.

Ранее сообщалось, что предположительный диагноз Навального назвали его жене и брату. Заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко тогда заявлял, что не может раскрыть его журналистам. Он добавил, что состояние и осложнения, которые выявили у Навального, полностью укладываются в структуру установленного диагноза. По словам заместителя главврача, в крови и моче пациента не выявили яды или следы их пребывания.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.