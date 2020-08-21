Жене Навального сообщили его диагноз

Предположительный диагноз госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального сообщили его жене Юлии и брату. Об этом рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА Новости.

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По словам Калиниченко, состояние и осложнения, которые выявили у Навального, полностью укладываются в структуру установленного диагноза. Он объяснил, что не может озвучить его журналистам.

Калиниченко также сообщил, что в крови и моче Навального не выявили ядов или следов их пребывания, но специалисты рассматривают все варианты его отравления. Он добавил, что анализы проводят не только в Омске, но и в Москве.

Главврач больницы Александр Мураховский заявил, что состояние Навального улучшилось, но он по-прежнему без сознания и находится на искусственной вентиляции легких. Он уточнил, что несмотря на улучшение, состояние пациента пока не позволяет транспортировать его, а консилиум считает вопрос транспортировки преждевременным. Ранее для этого из Германии вылетел самолет с бригадой медиков.

Алексей Навальный попал в больницу 20 августа после того, как почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Экипаж экстренно сел в Омске, там Навального госпитализировали на скорой в отделение токсикореанимации больницы скорой помощи №1. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном).