За Навальным из Германии вылетел самолет

Из Берлина в Россию вылетел самолет, который должен доставить оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом сообщает газета Bild.

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«Самолет уже в воздухе. Есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — рассказал изданию правозащитник Джейк Бизилдж

Уточняется, что при благоприятном стечении обстоятельств Навального доставят в Берлин к полудню пятницы 21 августа.

Ранее стало известно, что врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы собрались на консилиум по состоянию Навального. Сейчас они осматривают пациента, после чего будет принято решение о возможности его транспортировки.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.