Засудивший Навального Пригожин согласился оплатить его лечение

Бизнесмен и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин согласился «с удовольствием» оплатить лечение российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил изданию «Подъем».

«Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, и без него нам будет скучно», — отметил он. При этом бизнесмен выразил уверенность, что в российских клиниках врачи смогут оказать оппозиционеру более качественную помощь, нежели иностранные медики.

«Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе», — заключил Пригожин. 20 июля сообщалось, что бизнесмен переведет миллион рублей основателю Фонда борьбы с коррупцией, который объявил о закрытии организации из-за проигранного суда компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. Позднее Навальный отказался от этих денег, заявив, что само их присутствие на счету организации «вызывает отвращение».

Ранее заместитель главврача больницы станции скорой медпомощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что врачи пока не поставили Навальному окончательный диагноз. Однако они уже исключили инсульт, инфаркт и инфекции, в том числе коронавирусную, признаков которых у него не обнаружили.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.