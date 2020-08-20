Макрон предложил Навальному убежище

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова в случае необходимости предоставить отравившемуся российскому оппозиционеру Алексею Навальному убежище. Об этом сообщает Reuters.

Французский лидер отметил, что происшествие с российским блогером он обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мы очень обеспокоены ситуацией. Мы готовы предоставить любую поддержку ему [Навальному] и его семье», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что речь идет как о предложении медицинских услуг, так и об убежище.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Вашингтон наблюдает за ситуацией.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Его пресс-секретарь Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета оппозиционер ничего не ел и выпил только чай в кофейне Томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.

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