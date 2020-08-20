Врач прокомментировал госпитализацию Навального

Нет никакой уверенности, что причиной состояния оппозиционера Алексея Навального является отравление. Госпитализацию оппозиционера прокомментировал заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА Новости в четверг, 20 августа.

«Отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике», — сказал он.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо на борту самолета во время полета из Томска в Москву. После экстренного приземления авиалайнера в Омске его отвезли в местную больницу. Позже стало известно, что Навальный впал в кому. Издание Baza писало, что речь идет о коме второй степени.

Врачи поставили предварительный диагноз — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Предположительно, это был оксибутират натрия — cильный психодиcлептик. Сопровождавшие Навального во время полета сказали врачам, что оппозиционер выпил энергетик, однако его пресс-секретарь утверждает, что он пил только чай.