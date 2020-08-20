Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолета

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Томске. Об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

В настоящее время Навальный находится в реанимации без сознания. В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили этот факт, уточнив, что он лежит в токсикореанимации, передает ТАСС.

Ярмыш предположила, что блогера могли отравить токсичным веществом, подмешанным в чай. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — заявила пресс-секретарь.

В 2019 году Навального доставили в больницу из московского спецприемника с диагнозом острая аллергическая реакция, ее источник не был определен. Блогер находился в терапевтическом отделении. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.