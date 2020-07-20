Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Навальный объяснил такое решение тем, что Арбитражный суд Москвы обязал его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник». По его словам, отдавать такую крупную сумму бессмысленно.

Основатель ФБК сообщил, что организация будет работать под другим юридическим лицом.

Фонд борьбы с коррупцией был создан Навальным в 2011 году. В октябре 2019-го Минюст внес ФБК в список иностранных агентов — по данным ведомства, основанием послужили доказательства зарубежного финансирования некоммерческой организации. В Минюсте уточнили, что фонд финансировался в том числе организациями из Испании.