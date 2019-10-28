Адвокат оценил попытки ФБК оспорить статус иноагента

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), оспаривая решение Министерства юстиции о внесении организации в список иностранных агентов, просто соблюдает определенный ритуал. Такое мнение выразил адвокат Дмитрий Аграновский, пишет РАПСИ.

Аграновский отметил, что ФБК имеет полное право на обращение в суд и обжалование решения. «Хотя я не понимаю особой обеспокоенности фонда, потому что специфика их аудитории такова, что признание их иноагентом — это все равно, что медаль и признание заслуг», — добавил он.

По словам защитника, внесение ФБК в список иноагентов не грозит и не препятствует его деятельности. Аграновский подчеркнул, что Минюст просто выразил в официальной форме то, «что и так всем ясно». «Вне зависимости от исхода заседания, для меня Алексей Навальный и его соратники — люди, работающие против интересов нашей страны и в угоду иностранным государствам. Это ясно по их действиям», — уточнил он.

Предварительное заседание по иску ФБК к Минюсту состоится в понедельник, 28 октября, в Замоскворецком суде Москвы.

Ранее в октябре Аграновский заявил, что Фонд борьбы с коррупцией был внесен в список иноагентов из-за работы на иностранные государства. Такой вывод он сделал на основании наблюдения за действиями организации и реакцией ее аудитории. Адвокат также посоветовал ФБК посмотреть на то, как с агентами влияния обращаются в США, и привел в пример ситуацию с россиянкой Марией Бутиной, которую арестовали летом прошлого года в Вашингтоне по обвинению, в частности, в работе иностранным агентом в Соединенных Штатах без регистрации.

ФБК был включен в реестр иностранных агентов 9 октября. В Минюсте, которое ведет этот перечень, заявили, что фонд финансировался в том числе иностранными организациями Испании.

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