К сторонникам Навального снова пришли с обысками по всей России

В 16 городах России у сторонников Алексея Навального проходят обыски по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом во вторник, 15 октября, сообщает издание «ОВД-Инфо».

Обыски ведутся в в Уфе, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах, Ставрополе, Архангельске и Бийске.

Сотрудники полиции изымают технику, некоторых из сторонников Навального везут на допросы. Обыски ведутся с шести утра.

В августе сообщалось, что в отношении руководителей ФБК возбуждено уголовное дело о легализации миллиарда рублей. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в Следственном комитете сообщили об аресте более 100 счетов ФБК.

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