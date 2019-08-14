СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией

Следственный комитет России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова. Об этом в среду, 14 августа, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в видео, опубликованном на YouTube-канале «Навальный LIVE».

По словам Ярмыш, ранее у мужчины провели обыск в рамках уголовного дела, фигурантом которого он не является. Кроме того, Колесников якобы показал документы, подтверждающие получение денег от продажи квартиры в подмосковном городе Пушкино.

Произошедшее пресс-секретарь связала с тем, что комната Колесникова находится в бывшей квартире бухгалтера фонда Анна Чехович, которой «заинтересовалось» ведомство.

3 августа стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей. Возбуждено дело по части 4 статьи 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ.

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к ФБК, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем». Впоследствии они внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков через банкоматы, чтобы придать «правомерный вид» владению средствами.

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