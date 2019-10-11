Объяснено признание ФБК иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, был включен в список иностранных агентов из-за работы на зарубежные государства, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Есть такой термин — агенты влияния. ФБК таким является, это видно по его деятельности. Непонятно, почему они этого звания стесняются, их аудитория только поприветствует это как признание заслуг», — отметил юрист.

По словам Аграновского, такой вывод он сделал на основании наблюдения за действиями организации и реакцией ее аудитории. Адвокат также посоветовал ФБК посмотреть на то, как с агентами влияния обращаются в США, и привел в пример ситуацию с россиянкой Марией Бутиной, которую арестовали летом прошлого года в Вашингтоне по обвинению, в частности, в работе иностранным агентом в Соединенных Штатах без регистрации.

«Государство должно защищать себя от вмешательства. Как мы видели по митингам 27 июля и 3 августа, деятельность ФБК не ограничивается публикацией материалов. Я приветствую шаги государства по защите своих интересов от иностранного влияния», — подытожил Аграновский.

ФБК был включен в реестр иностранных агентов 9 октября. В Министерстве юстиции, которое ведет этот перечень, заявили, что фонд финансировался в том числе иностранными организациями Испании.

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