Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов

Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании. Об этом сообщили в Минюсте, передает ТАСС.

О внесении ФБК в реестр иностранных агентов стало известно 9 октября. В Минюсте заявили, что в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение. На каких именно основаниях фонд включили в реестр, не уточняется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные решения принимает Минюст, а не Кремль.

В середине сентября в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. Предположительно, следственные действия связаны с делом об отмывании организацией миллиарда рублей. Уголовное дело о легализации денежных средств было возбуждено в отношении руководителей фонда в начале августа. Дело расследуют 112 следователей.

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