Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.

Песков напомнил, что соответствующие решения принимает не Кремль, а Минюст.

Ранее в среду в Минюсте заявили, что в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение.

В середине сентября в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. Предположительно, следственные действия связаны с делом об отмывании организацией миллиарда рублей. Уголовное дело о легализации денежных средств было возбуждено в отношении руководителей фонда в начале августа. Дело расследуют 112 следователей.

Закон «Об иностранных агентах» действует в РФ с 2012 года.

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