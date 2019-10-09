Фонд борьбы с коррупцией стал иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Согласно заявлению министерства, в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение. На каких именно основаниях ФБК включили в реестр, не уточняется.

13 сентября стало известно, что в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, обыски проводились на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы. Предположительно, они связаны с делом об отмывании ФБК миллиарда рублей. Уголовное дело о легализации миллиарда рублей было возбуждено в отношении руководителей ФБК в начале августа. В СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК. Уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией расследуют 112 следователей.

Закон «об иностранных агентах» вступил в силу в 2012 году, в список попадают организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политической деятельностью. Согласно закону, некоммерческие организации, попавшие в реестр, должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и составе руководства. Раз в квартал они должны предоставлять документы о целях расходования денег и использовании имущества, а также проходить аудиторское заключение. Раз в полгода признанные иностранными агентами организации должны отчитываться о своей деятельности, размещая данные в интернете или СМИ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!