В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передает в пятницу, 13 сентября, ТАСС.

По его словам, в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся следственные мероприятия.

Песков также отметил, что глава государства не расстроился из-за деятельности фонда. «Вчера Путин абсолютно не был расстроен ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля [Биньямином Нетаньяху]», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в 31 российском городе проходят обыски у сотрудников ФБК. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что обыски у активистов проводятся на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября 2019 года. Следственные мероприятия, предположительно, связаны с делом об отмывании ФБК миллиарда рублей.

Уголовное дело о легализации миллиарда рублей было возбуждено в отношении руководителей ФБК 3 августа. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в Следственном комитете сообщили об аресте более 100 счетов ФБК.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!