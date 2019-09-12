К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram-канале.

По его словам, обыски начались в Балаково, Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе, Перми, Омске, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Тамбове, Томске, Тюмени, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске и Ярославле. Юрист отметил, что список городов будет пополняться.

Чиков сообщил, что в каждом городе обыски проходят по 5-7 адресам. Таким образом, одновременно по всей России идут более ста обысков.

Глава «Агоры» пояснил, что обыски у активистов проводятся на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября 2019 года. Следственные мероприятия, предположительно, связаны с делом об отмывании ФБК миллиарда рублей.

Уголовное дело о легализации миллиарда рублей было возбуждено в отношении руководителей ФБК 3 августа. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.

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