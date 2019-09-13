Навальный покинул страну после сообщений об обысках у его сторонников

Блогер Алексей Навальный улетел вместе с семьей в Хельсинки после сообщений об обысках в офисах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По информации журналистов, после этого Навальный отправится в США.

В своем Instagram-аккаунте блогер сообщил, что провожает дочь на учебу. «Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я — провожать», — говорится в подписи к фотографии у трапа самолета.

Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале напомнил, что в декабре 2011 года Навальный во время протестов на Болотной площади уехал отдыхать в Мексику. В«от и сейчас сразу после обысков в региональных штабах предпочёл скрыться за границей, бросив свою сетку-секту», — написал телеведущий.

Ранее сообщалось, что в 31 российском городе проходят обыски у сотрудников ФБК. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что обыски у активистов проводятся на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября 2019 года. Следственные мероприятия, предположительно, связаны с делом об отмывании ФБК миллиарда рублей.

Уголовное дело о легализации миллиарда рублей было возбуждено в отношении руководителей ФБК 3 августа. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.

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