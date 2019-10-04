Стало известно о расследовании дела ФБК 112 следователями

Уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследуют 112 следователей. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил в своем Telegram-канале менеджер проектов ФБК Леонид Волков.
К записи он прикрепил постановление Следственного комитета, где указано, что все привлеченные сотрудники являются следователями по особо важным делам, поскольку расследование «представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий».
13 сентября стало известно, что в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, обыски проводились на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы, следственные мероприятия, предположительно, связаны с делом об отмывании ФБК миллиарда рублей.
Уголовное дело о легализации миллиарда рублей было возбуждено в отношении руководителей ФБК в начале августа. В СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.