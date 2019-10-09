Подтверждено финансирование ФБК из-за рубежа

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный в список иностранных агентов, финансировался в том числе организациями Испании. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

«Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании», — уточнили в министерстве.

Там пояснили, что признаки выполнения организацией функций иностранного агента были выявлены после того, как информация о деятельности фонда появилась в СМИ. В ведомстве также отметили, что теперь ФБК, в частности, должен будет сообщать о своем статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.

О внесении ФБК в реестр иностранных агентов стало известно ранее 9 октября.

В середине сентября в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. Предположительно, следственные действия связаны с делом об отмывании организацией миллиарда рублей. Уголовное дело о легализации денежных средств было возбуждено в отношении руководителей фонда в начале августа. Дело расследуют 112 следователей.

Закон «Об иностранных агентах» действует в РФ с 2012 года.

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