Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение министерства юстиции о внесении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Нелли Рубцова отклонила иск представителей организации о признании незаконным решения Минюста. «В удовлетворении административного иска ФБК, который требовал признать незаконными действия Минюста РФ, отказать», — говорится в решении суда.

Ранее в октябре в 30 регионах России прошли обыски у сотрудников ФБК по делу об отмывании денег. Следователи изъяли документы в штабах организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений фонда.

Фонд борьбы с коррупцией был включен в реестр иностранных агентов 9 октября. В Минюсте, который ведет этот перечень, заявили, что фонд финансировался в том числе организациями из Испании.

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