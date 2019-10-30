Канал RT потроллил и обматерил Навального

RT на русском / YouTube

Телеканал RT выпустил «ответ» оппозиционеру Алексею Навальному, убеждая его, что канал пользуется большим авторитетом у аудитории. В нем с иронией перечисляются известные личности и люди, которые якобы не смотрят RT. Ролик опубликован на YouTube.

В видео встроены интервью с музыкантом Роджером Уотерсом и режиссером Эмиром Кустурицей, которые упоминали, что интересуются новостями на RT. Также в ролике появляются кадры протестов «желтых жилетов», которые благодарят сотрудников канала за работу.

«А это Ларри Кинг. Он живет в Америке и тоже никогда не смотрит RT. Просто он сам работает на RT», — сообщает закадровый голос. Авторы записи также приводят статистику испаноязычных и арабоязычных каналов, рейтинг которых возглавляет RT.

«Ну а это — рыхленький ******** (лжец). Он вообще непонятно где живет, не любит бобров и тоже никогда не смотрит RT», — прокомментировали авторы портреты Навального. В финале демонстрируется сцена, где подчиненные главреда канала Маргариты Симоньян готовятся зарезать ей на обед бобра, а позднее согласуют с ней получившийся ролик для Навального.

Один из героев предлагает «запикать» матерное слово, а вместо видео выпустить расследование об оппозиционере. Однако Симоньян отказывается, мотивируя это тем, что канал «никто не смотрит».

Ранее Симоньян чуть не ушла с интервью с Ксенией Собчак после того, как та стала задавать ей вопросы, не оговоренные заранее, пытаясь узнать ее мнение об Александре Петрове и Руслане Боширове.

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