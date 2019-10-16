Симоньян пообещала бывшему замгоссекретаря США приятные впечатления от России

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян предложила бывшему заместителю госсекркетаря США Ричарду Стенгелу лично приехать в Россию, пообещав, что страна ему понравится. Об этом сообщается на сайте RT.

«Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: "Ее опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы". Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», — подчеркнула главред RT.

Поводом для приглашения медиаменеджером бывшего американского дипломата послужила публикация Стенгелем книги «Как мы проиграли информационную войну», в которой он описывает появление статьи «Дезинформационная кампания Russia Today», написанной по просьбе Джона Керри, на тот момент — госсекретаря США. Целью публикации, как признался Стенгель, было «осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды».

В статье, в частности, говорилось, что «эта медиаструктура (RT — прим. «Ленты.ру»), работающая при поддержке государства, является одним из ключевых субъектов глобальной пропагандистской кампании Москвы». После появления данного обвинения, буквально в течение нескольких часов последовала реакция главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая, по словам Стенгеля, «сопоставила утверждения с фактами, проделав блестящую работу». При этом, как отметил экс-дипломат, аргументация главреда была более тонкой, чем его изначальные тезисы.