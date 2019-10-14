Симоньян сочла Трампа единственным слушателем радио Sputnik

Маргарита Симоньян прокомментировала пост американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в котором глава Белого дома привел слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку. «Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — написала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Джон Кириаку высказал свое мнение в популярной программе Tucker Carlson Tonight телеканала Fox News по поводу информатора, рассказавшего о якобы имевших место подробностях разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернётся вся их жизнь», — процитировал Трамп слова журналиста в своем Twitter.

Джон Кириаку был удивлен реакцией президента Трампа. «Боже мой, меня только что процитировал Дональд Трамп», — написал он в своем Facebook.

На радио Sputnik телеканалу RT рассказали об обстоятельствах выступления Джона Кириаку. «Вчера вечером наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашен в качестве эксперта в программу Tucker Carlson Tonight на Fox News. После программы, которую президент регулярно смотрит, Трамп ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток в этом управлении», — рассказали на радио Sputnik.

Маргарита Симоньян является одновременно главным редактором телеканала RT, информационного агентства Sputnik и Международного информационного агентства «Россия сегодня».

