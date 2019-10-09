Виновник «украинского скандала» в США оказался связан с противниками Трампа

Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, подавший жалобу на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, был связан с одним из кандидатов в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает Washington Examiner.

По данным источников издания, об этом рассказал генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон: он узнал от автора жалобы, что тот имел тесную рабочую связь с неким кандидатом в президенты. Также известно, что он официально зарегистрирован как сторонник демократов.

30 сентября сообщалось, что его поместили под федеральную охрану, так как он получал угрозы и опасается за свою безопасность.

О том, что жалобу написал сотрудник ЦРУ, работавший в Белом доме, стало известно еще 26 сентября. Тогда же Аткинсон сообщил, что подозревает в его поступке политические мотивы. Известно, что он продолжает службу в ЦРУ, но больше не работает в резиденции главы США.

Разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента американскому лидеру, которую 25 сентября инициировала Палата представителей Конгресса США. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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