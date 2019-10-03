Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах. Такие выражения, по ее мнению, используют те, кто неудержимо стареет, но все еще хочет нравиться молоденьким. Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи. Напомнило покойного Батьку Кондрата с его незабвенными «сионистами и курощупами», — написала Маргарита Симоньян. Она добавила, что слово «боброедка» все же было как-то метафоричнее.

Ранее Алексей Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале Навальный Live. В частности, он для характеристики сравнения использовал такие слова, как «чучундрики», «свинобомжи» и «свинобомж-шоу».

29 сентября в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг. По словам организаторов, акция проводилась в поддержку фигурантов дела о несанкционированных протестах в российской столице. По официальным данным МВД, митинг посетили около 20 тысяч человек.

