Засудивший Навального Пригожин пожертвует ему миллион рублей

Бизнесмен и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин пожертвует миллион рублей основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, который объявил о закрытии организации. Об этом сообщается в группе пресс-службы «Конкорда» во «ВКонтакте».

Отмечается, что бизнесмен решил выделить личные средства основателю фонда.

«Евгений Викторович, узнав о закрытии ФБК из-за нехватки средств, несмотря на то, что находится в заграничной командировке, дал поручение перевести миллион рублей со своего личного счета Алексею Навальному в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера», — говорится в сообщении.

О закрытии ФБК Навальный объявил ранее 20 июля. Он объяснил такое решение тем, что Арбитражный суд Москвы обязал его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. По словам Навального, отдавать такую крупную сумму бессмысленно. Основатель ФБК также сообщил, что организация будет работать под другим юридическим лицом.

Фонд борьбы с коррупцией был создан в 2011 году. В октябре 2019-го Минюст внес ФБК в список иностранных агентов — по данным ведомства, основанием послужили доказательства зарубежного финансирования некоммерческой организации. В министерстве уточнили, что фонд финансировался в том числе организациями из Испании.