Расследование дела Навального о клевете завершено

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, Навальный и его адвокат приступили к ознакомлению с материалами дела. По данным СКР, он опубликовал комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана под видео о поправках в Конституцию. «Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заключили в ведомстве.

93-летний Игнат Артеменко поучаствовал в видеоролике правительственного телеканала RT, где известные россияне, среди которых дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зачитали преамбулу к Конституции. 2 июня Навальный разместил данное видео у себя в соцсетях, назвав его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Ветеран попросил защитить его от Навального. «Меня Навальный оклеветал, назвал холуем, и я не хочу с этим мириться. Хочу просить вас, чтобы вы меня защитили и наказали его. Мне эта клевета… Поскольку я имею стенокардию, у меня приступ стенокардии начался, когда я узнал. Я прошу его наказать», — заявил Игнат Артеменко.

22 июля адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Навальному предъявлено обвинение в клевете. Его допросили следователи. Навальный не признал вину. Прежде с него была взята подписка о невыезде.

О возбуждении уголовного дела против Навального стало известно 15 июля.

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