Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному предъявлено обвинение в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

По его словам, следователи допросили Навального в качестве обвиняемого. Он не признал вину. Ему вручили повестку о явке в Следственный комитет России 23 июля.

Адвокат указал, что следствие пообещало уведомить его об окончании расследования дела.

17 июля сообщалось, что Навальный взят под подписку о невыезде. 15 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против него о клевете.

Ветеран ранее просил защитить его от Навального. «Меня Навальный оклеветал, назвал холуем, и я не хочу с этим мириться. Хочу просить вас, чтобы вы меня защитили и наказали его. Мне эта клевета… Поскольку я имею стенокардию, у меня приступ стенокардии начался, когда я узнал. Я прошу его наказать», — заявил Игнат Артеменко.

Навального подозревают в том, что он опубликовал вместе с видео ветерана о поправках в Конституцию комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко. «Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заключили в Следственном комитете России (СКР).

93-летний Игнат Артеменко поучаствовал в видеоролике правительственного телеканала RT, в котором известные россияне, среди которых были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зачитали преамбулу к Конституции. 2 июня Навальный разместил данное видео у себя в соцсетях, назвав его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

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