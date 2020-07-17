Навального взяли под подписку о невыезде по делу о клевете против ветерана

Алексей Навальный взят под подписку о невыезде по делу о клевете против ветерана Игоря Артеменко. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил сам Навальный в Twitter.

Сам Артеменко попросил следствие защитить его от Навального.

«Меня Навальный оклеветал, назвал холуем, и я не хочу с этим мириться. Хочу просить вас, чтобы вы меня защитили и наказали его. Мне эта клевета… Поскольку я имею стенокардию, у меня приступ стенокардии начался, когда я узнал. Я прошу его наказать», — цитирует канал ветерана.

Навального подозревают в том, что он опубликовал вместе с видео ветерана о поправках в Конституцию комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко. «Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заключили в Следственном комитете России (СКР).

93-летний Игнат Артеменко поучаствовал в видеоролике правительственного телеканала RT, в котором известные россияне, среди которых были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зачитали преамбулу к Конституции. 2 июня Навальный разместил данное видео у себя в соцсетях, назвав его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

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