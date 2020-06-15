В отношении Навального возбудили уголовное дело за клевету в адрес ветерана

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального по статье о клевете, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Навального подозревают в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В одном из роликов ветеран высказал свою позицию по поводу поправок к Конституции, а Навальный, по мнению следствия, разместил в своих аккаунтах в соцсетях данное видео и опубликовал вместе с ним комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заключили в СКР.

Санкция части 2 статьи 128 УК России, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 240 часов.

93-летний Игнат Артеменко поучаствовал в видеоролике правительственного телеканала RT, в котором известные россияне, среди которых были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, зачитали преамбулу к Конституции. 2 июня Навальный разместил данное видео у себя в соцсетях, назвав его участников продажными холуями, бессовестными людьми и предателями. 11 июня в «Общероссийском народном фронте» заявили, что попросят СКР и Генпрокуратуру привлечь блогера к ответственности, сообщало РИА Новости.

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