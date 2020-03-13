Шнуров написал матерное стихотворение про продажного Навального

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров выложил матерное стихотворение, в котором упомянул оппозиционера и лидера Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, заявив, что тот снимает разоблачающие антикоррупционные фильмы про тех, кто не дал ему денег. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

В начале стихотворения артист заявил, что решил не лезть в политику и вернуться на музыкальную сцену.

В политику вскочил! По кòням!

Об обух стал хлестать я плеть.

Но здесь любого успокоят.

Пойду обратно песни петь.

Сыт я по горло и по уши.

Гитара, самолет, вокзал.

Жить снова станет еще лучше,

Как бывший президент сказал.

Шнуров также отметил, что в России ничего не изменится в ближайшее время, заявив о продажности Навального и отметив, что в политической ситуации без алкоголя не разобраться.

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Прекрасно то, что так стабильно!

Никто иллюзий не питал.

Вновь Леша будет делать фильмы,

Про то, как делал «капитал»,

Тот, кто ему не отслюнявил.

В конце стихотворения музыкант на предложения уйти из политики, вернувшись к эстраде, ответил «*** [пенис] вам».

Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля. Месяцем ранее источники среди чиновников сообщали о том, что музыканта рассматривают в качестве потенциального лидера новых партийных проектов Кремля на выборах в Госдуму. Шнуров посвятил этим слухам матерное стихотворение.

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