Шнуров посвятил стихотворение отмене ограничений президентских сроков Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение отмене ограничений президентских сроков российского лидера Владимира Путина. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

По мнению артиста, Путин долго думал, как остаться на посту главы государства, а затем пришел к выводу, что для этого необходимо внести поправки в Конституцию. Шнуров отмечает, что это получается сделать без проблем, поскольку «избиратель обмяк».

Улыбался, сжав кулак,

Пока все кружились в танце.

Путин долго думал как

Так уйти, чтобы остаться.

«Можно не любить меня.

На все, право, божья милость,

Но чтоб такого поменять,

Чтоб ничто не изменилось?

Конституция! Точняк!

Впишем всякой лабуды!

Избиратель наш обмяк,

Но не вижу в том беды.

Во второй части стихотворения Шнуров сравнивает Россию с Китаем, а также отмечает, что президент превратился в избранного монарха.

Пока мы очки считаем!

Ну какое дело вам?

Мы почти равны с Китаем,

По свободам и правам.

Пойду Сталину молиться,

*** [фиг] чего изменишь махом.

Как веревочке ни виться,

Будешь избранным Монархом».

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!