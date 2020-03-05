Шнуров высмеял слова протоиерея о бесполезности образования для девочек

Лидер группы «Ленинград», политик Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял слова протоиерея Дмитрия Смирнова о бесполезности школьного образования для девочек. Произведение артист опубликовал в Instagram.

Шнуров посетовал на то, что Смирнов, которого музыкант окрестил попом-замполитом, вновь публично выступил с глупостью.

Шла неспешная беседа,

Как всегда, до кучи,

Православный непоседа,

Чучу отчебучил.

Снова дал поп-замполит!

Плюнул недалече, —

Девкам в школе, — говорит,

Делать нонче неча.

Артист предположил, что в РПЦ женщин хотели бы видеть только инструментом создания семьи, и в этом бы заключалась их единственная цель. Шнуров сравнил такой «инструмент» с доильными коровами.

Пусть готовятся уже

К родам и до гроба.

Бабы будут замужем,

Ни к чему учеба!

Точку зрения свою,

Я не приукрашу.

Молоко пускай дают!

Для детей и в кашу!

4 марта Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» рассказал об одной прихожанке, которая родила ребенка и не отправила семилетнюю дочь в первый класс, чтобы та помогала ей с младенцем. Протоиерей заявил, что поддержал решение, потому что девочку якобы важнее научить ухаживать за ребенком, чем писать и читать: «Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама». Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова священнослужителя вырвали из контекста.

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