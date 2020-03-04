В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек

Российским девочкам надо не ходить в школу, а учиться быть мамами в будущем. О бесполезности школьного образования для них в интервью изданию «Радонеж» заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.

У священника спросили, где родителям искать помощи в воспитании детей, если не у старших родственников. Смирнов сообщил, что помощников себе надо родить. Он рассказал об одной из прихожанок, которая родила ребенка и не отправила семилетнюю дочь в первый класс, чтобы та помогала ей с младенцем дома. Протоиерей поддержал решение женщины, сказав, что важнее научить девочку ухаживать за ребенком, а не заново учиться писать и читать.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — пояснил Смирнов.

Ранее протоиерей сравнил с проститутками женщин, живущих с партнером без заключения официального брака. Он также назвал российских мужчин национальной катастрофой. По его словам, они пользуются женщинами, бросают их, забирают лучшие годы жизни.

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