Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей пожаловался на угрозы

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), который сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками, рассказал, что ему поступают угрозы в связи с его высказыванием. Его слова приводит агентство «Москва».

«Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал?» — удивился священнослужитель. Он отметил, что «доносы» на него уже написали и в прокуратуру, и в полицию.

Кроме того, протоиерей заявил, что намерен подать иск в суд на клевету в случае, если угрозы продолжат поступать. «Просто мне некогда, я занят», — отметил он. Кто конкретно будет ответчиком в суде, священнослужитель не уточнил.

Ранее протоиерей объяснил свое сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками, заявив, что осуждает не женщин, а мужчин. Он также посоветовал россиянкам не вступать в сексуальную связь с мужчинами, пока те не предложат заключить официальный брак.

16 февраля протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.

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