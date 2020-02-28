Шнуров объяснил нежелание драться на мечах с Милоновым

Вступивший в Партию роста лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил нежелание вступать в дуэль с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, который в прошлом году предложил музыканту подраться на нормандских мечах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий», — заявил артист, пояснив, что согласно дуэльному кодексу такие стороны не могут сойтись на дуэли.

Год назад Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное Милонову. В нем музыкант заявил, что парламентарий «законами изъял от нас излишки», потому что убежден, что россиянам нестрашно недоедать, а жизнь в стране наладится только после того, как из песен отечественных артистов исчезнет мат. Незадолго до этого Милонов раскритиковал участника группы «Ленинград» за нецензурную брань в песнях.

После публикации стихотворения депутат Госдумы вызвал артиста на дуэль. Тогда Шнуров написал еще одно произведение, в котором назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе».

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