Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»

Музыкант Сергей Шнуров посвятил еще одно стихотворение депутату Госдумы Виталию Милонову, вызвавшему артиста на дуэль на нормандских мечах. Шнуров опубликовал свое произведение в Instagram.

В стихотворении Шнуров назвал парламентария «законотворцем антигеем с шилом в жопе».

Нешуточно слугу распетушило,

Что избиратель замер и, фигея,

Он наблюдает будто в жопе шило

Елозит у законотворца антигея.

Цитируя то Пушкина, то Даля,

Целует крест, потом звезду, затем киот,

И спляшет, и прочтет стишок Виталя,

Как настоящий русский патриот.

Музыкант предположил, что Милонов прекрасно осознает свои действия, которые предпринимает хладнокровно и расчетливо. В частности, Шнуров напомнил о попытке депутата зачитать рэп.

Считая нас за дураков и ванек,

Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.

Уже и рэп читает наш избранник,

И предлагает драться на мечах.

Толковый парень, это сразу видно.

Очки и борода, костюм металлик,

Но выглядит не то чтобы солидно,

Как настоящий ....... (депутат) Виталик.

Милонов предложил музыканту поединок на нормандских мечах во время беседы с порталом Ura.ru. Он подчеркнул, что не собирается устраивать со Шнуровым словесную дуэль.

10 января Шнуров опубликовал первое стихотворение, посвященное Милонову. В нем музыкант заявил, что парламентарий «законами изъял от нас излишки», потому что убежден, что россиянам не страшно недоедать, а жизнь в стране наладится только после того, как из песен отечественных артистов исчезнет мат. Ранее Милонов раскритиковал Шнурова за нецензурную брань в песнях.

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