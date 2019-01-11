Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»

Музыкант Сергей Шнуров посвятил еще одно стихотворение депутату Госдумы Виталию Милонову, вызвавшему артиста на дуэль на нормандских мечах. Шнуров опубликовал свое произведение в Instagram.
В стихотворении Шнуров назвал парламентария «законотворцем антигеем с шилом в жопе».
Нешуточно слугу распетушило,
Что избиратель замер и, фигея,
Он наблюдает будто в жопе шило
Елозит у законотворца антигея.
Цитируя то Пушкина, то Даля,
Целует крест, потом звезду, затем киот,
И спляшет, и прочтет стишок Виталя,
Как настоящий русский патриот.
Музыкант предположил, что Милонов прекрасно осознает свои действия, которые предпринимает хладнокровно и расчетливо. В частности, Шнуров напомнил о попытке депутата зачитать рэп.
Считая нас за дураков и ванек,
Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.
Уже и рэп читает наш избранник,
И предлагает драться на мечах.
Толковый парень, это сразу видно.
Очки и борода, костюм металлик,
Но выглядит не то чтобы солидно,
Как настоящий ....... (депутат) Виталик.
Милонов предложил музыканту поединок на нормандских мечах во время беседы с порталом Ura.ru. Он подчеркнул, что не собирается устраивать со Шнуровым словесную дуэль.
10 января Шнуров опубликовал первое стихотворение, посвященное Милонову. В нем музыкант заявил, что парламентарий «законами изъял от нас излишки», потому что убежден, что россиянам не страшно недоедать, а жизнь в стране наладится только после того, как из песен отечественных артистов исчезнет мат. Ранее Милонов раскритиковал Шнурова за нецензурную брань в песнях.