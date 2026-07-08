МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и направил ноту протеста

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и направил ему ноту протеста. Об этом указано в сообщении на сайте ведомства.

Утверждается, что эстонский МИД решительно осуждает «масштабную российскую кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию Эстонии и стран Балтии». Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что Таллин не допускал использования своего воздушного пространства для нанесения ударов по территории России.

«Эстония — демократическое государство, управляемое верховенством права, соблюдающее международное право и последовательно выполняющее свои обязательства по международным договорам», — добавил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участие Эстонии в атаке украинских дронов на Санкт-Петербург. «Соучастники террористического акта. Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой», — заявила она.

