Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:17, 8 июля 2026Бывший СССР

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и направил ноту протеста
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России и направил ему ноту протеста. Об этом указано в сообщении на сайте ведомства.

Утверждается, что эстонский МИД решительно осуждает «масштабную российскую кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию Эстонии и стран Балтии». Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что Таллин не допускал использования своего воздушного пространства для нанесения ударов по территории России.

«Эстония — демократическое государство, управляемое верховенством права, соблюдающее международное право и последовательно выполняющее свои обязательства по международным договорам», — добавил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участие Эстонии в атаке украинских дронов на Санкт-Петербург. «Соучастники террористического акта. Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу

    Мерц предупредил Европу о конце «халявы»

    Срок покупки квартиры в Москве подсчитали

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Россия и страны Сахеля указали на сговор между Украиной, Францией и террористами

    Шурыгину отправили в СИЗО

    В Британии опровергли слова Зеленского о переломном моменте в конфликте

    Американская компания создаст в Европе центр по обслуживанию ракет Patriot

    Президент Сербии поставил Украину перед фактом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok