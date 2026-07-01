В МИД прокомментировали участие Эстонии в атаке ВСУ на Санкт-Петербург

Захарова: Помощь Эстонии в атаках ВСУ на Санкт-Петербург делает Таллин соучастником

Помощь Эстонии в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург, о которой сообщил советник президента Эстонии Мадис Ролл, делает Таллин соучастником терроризма. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Соучастники террористического акта... Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой», — заявила дипломат.

Она также напомнила, что в девяностые годы Таллин поддерживал террористов на Северном Кавказе.

Ранее российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с Роллом. В ходе беседы советник заявил, что министры обороны Эстонии и Украины могут в любой момент обсудить вопросы координации атак ВСУ на Россию.