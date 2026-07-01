Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 1 июля 2026Бывший СССР

В МИД прокомментировали участие Эстонии в атаке ВСУ на Санкт-Петербург

Захарова: Помощь Эстонии в атаках ВСУ на Санкт-Петербург делает Таллин соучастником
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Помощь Эстонии в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург, о которой сообщил советник президента Эстонии Мадис Ролл, делает Таллин соучастником терроризма. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Соучастники террористического акта... Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой», — заявила дипломат.

Она также напомнила, что в девяностые годы Таллин поддерживал террористов на Северном Кавказе.

Ранее российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с Роллом. В ходе беседы советник заявил, что министры обороны Эстонии и Украины могут в любой момент обсудить вопросы координации атак ВСУ на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали участие Эстонии в атаке ВСУ на Санкт-Петербург

    Стало известно о гибели актера из «Бригады» и «Бумера»

    В Банке России не заметили роста производительности труда

    Российский дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек

    В Госдуме поблагодарили генсека НАТО после слов о бессоннице из-за России

    Трамп ответил на вопрос о возобновлении войны с Ираном

    В России выставлен на продажу очень дорогой подозрительный Land Cruiser

    Известный юморист затосковал по выступлениям в Comedy Club и КВН

    В России вуз впервые отменил дипломные работы из-за использования ИИ

    В России прокомментировали подготовку НАТО массированного прорыва российской ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok