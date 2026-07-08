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22:35, 8 июля 2026Мир

В Европарламенте крайне резко высказались об Украине

Депутат Европарламента Блага: Украина ведет себя как фашистское государство
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага крайне резко высказался об Украине, сравнив ее с фашистским государством. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Европарламенте, передает РИА Новости.

«Украина во главе с [Владимиром] Зеленским ведет себя как фашистское государство: оппозиционных политиков отправляют в трудовые лагеря, восхваляют бандеровцев, которые массово убивали людей в Польше и Словакии, меньшинства преследуются, а Зеленский правит без выборов», — сказал он.

По его словам, руководство Европейского союза (ЕС) продолжает накачивать Киев оружием либо из-за «убежденного нацизма», либо из-за получения процента от финансовой помощи «коррумпированной Украине». Блага подчеркнул, что Украина взорвала «Северные потоки», а Зеленский часто угрожал бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ранее Блага заявил, что участие Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме.

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