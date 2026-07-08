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22:16, 8 июля 2026Мир

Россия и страны Сахеля указали на сговор между Украиной, Францией и террористами

РФ и Альянс государств Сахеля указали на сговор между Украиной, Францией и террористами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Россия и Альянс государств Сахеля (туда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо) указали на сговор между Украиной, Францией и террористами в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и АГС по итогам консультаций, передает ТАСС.

«Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС», — отмечается в заявлении. Речь идет о причастности Франции, Украины и «некоторых других стран» вместе с террористическими группировками.

Стороны осудили действия, направленные на подрыв стабильности в регионе и выразили удовлетворенность наращиванием военно-технического сотрудничества.

В июне прошлого года в России сообщили о коллапсе военного присутствия стран ЕС в африканском регионе Сахель. Уточнялось, что прекратили работу и миссии ООН, где участвовали военные из Великобритании и Германии.

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