Стало известно о коллапсе военного присутствия Европы в одном регионе

ВШЭ: Страны ЕС переживают коллапс военного присутствия в Сахеле

Страны Европейского союза (ЕС) переживают коллапс военного присутствия в африканском регионе Сахеля на фоне успехов России. Об этом сообщается в совместном аналитическом докладе ВШЭ и «Фонда Горчакова» «Западные механизмы управления региональной безопасностью и их уязвимости на примере Балканского и Сахаро-Сахельского регионов», текст которого оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«2022-2024 годы ознаменовались стремительным коллапсом важных элементов западного присутствия в Сахеле. Была завершена [французская] антитеррористическая операция "Бархан", район действия которой включал границу Мали, Нигера и Буркина-Фасо», — отмечается в материале доклада.

Дополнительно уточняется, что прекратили работу и миссии Евросоюза и ООН. В последней участвовали в том числе и вооруженные силы Германии и Великобритании. В связи с этим Брюссель опасается роста рисков в регионе Южного Средиземного моря, а также региона Западной Африки.

Ослабление позиций стран Запада в Африке происходит на фоне успешной деятельности новых внерегиональных игроков. Ранее стало известно, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» после трех с половиной лет сотрудничества с властями и Вооруженными силами Республики Мали завершает миссию. Решение было принято в связи с выполнением всех поставленных целей контракта. ЧВК приняла участие в перевооружении и обучении Вооруженных сил Мали, а также в создании эффективной системы антитеррористических операций.