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16:41, 6 июня 2025Мир

«Мы возвращаемся домой». ЧВК «Вагнер» покидает Мали

ЧВК «Вагнер» завершает миссию и покидает Мали спустя три с половиной года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» после трех с половиной лет сотрудничества с властями и Вооруженными силами Республики Мали завершает миссию. Об этом говорится в заявлении компании.

Решение было принято в связи с выполнением всех поставленных целей контракта.

3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. Мы (...) выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой

пресс-служба ЧВК «Вагнер»

ЧВК приняла участие в перевооружении и обучении Вооруженных сил Мали, а также в создании эффективной системы антитеррористических операций. Министр обороны и по делам ветеранов Мали, генерал Садио Камара назвал присутствие ЧВК «символом вновь обретенного суверенитета» страны над ее территорией. За время пребывания в Мали бойцами ЧВК были ликвидированы «четыре главаря террористических объединений, тысячи боевиков и 11 их опорных баз».

На смену «Вагнеру» пришел «Африканский корпус» в подчинении Министерства обороны России.

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Самым знаковым эпизодом пребывания в Мали стало взятие Кидаля

Штурмовые действия в 2023 году начались сразу же после вывода последних миротворцев ООН, которыми прикрывались сепаратисты. Взятие Кидала знаменовало собой важную веху в военной кампании ВС Мали и ЧВК «Вагнер» против боевиков. Город был символом туарегского сепаратизма, где малийская армия не появлялась годами.

Были, однако, и неудачи. В июле 2024 года на севере Мали правительственные войска и бойцы «Вагнера» попали в засаду, устроенную туарегскими сепаратистами. Десятки бойцов ЧВК не смогли спастись. Украинские власти заявили, что помогли подготовить эту операцию. Впоследствии Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.

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6 июля 2023

Действия «Вагнера» в Африке сравнили с подвигом бойцов Красной армии

С таким заявлением выступил специальный советник президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фидель Гуанджика на вечере в честь 80-летия Победы. Он прославил подвиг народов СССР в годы Великой Отечественной войны и добавил, что борьба с нацизмом продолжается и в наши дни. «Наше сегодняшнее сотрудничество соответствует тому, что было 86 лет назад, когда мы воевали против нацизма», — сказал Гуанджика.

Между тем командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным Салем рассказал, что бойцы равняются на своих воевавших в Великой Отечественной войне предков. Салем упомянул операции ЧВК «Вагнер» в Африке и в Сирии, а также в ходе специальной военной операции. Он отметил взятие Пальмиры, Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара. По оценке командира, за два месяца в Мали российская ЧВК добилась того, чего не смогла Франция за несколько лет операции «Бархан».

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