Командир ЧВК «Вагнер» Салем: Мы стараемся равняться на воевавших предков

Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» равняются на своих воевавших в Великой Отечественной войне предков. Об этом заявил командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным Салем на праздничном мероприятии в честь 80-летия Победы в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги, материалы оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Наши деды, прадеды, отцы, в эту войну показали не мало подвигов, славя русское оружие. Мы стараемся равняться на наших предков Дмитрий Подольский (Салем) командир ЧВК «Вагнер»

Подольский выступил с речью у памятника основателям ЧВК и назвал 9 Мая самым знаменательным днем в истории Советского Союза и России. «Мы с честью несем Знамя Победы в будущее», — подчеркнул командир.

Фото: Пресс-служба ЧВК «Вагнер»

Салем также упомянул операции ЧВК «Вагнер» в Африке и в Сирии, а также в ходе специальной военной операции. В частности, командир отметил взятие Пальмиры, Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара. По оценке Подольского, за два месяца в Мали российская ЧВК добилась того, что не смогла Франция за несколько лет операции «Бархан».

Ранее специальный советник президента ЦАР Фидель Гупнджика прославил Россию и ЧВК «Вагнер». По его словам, действия бойцов российской ЧВК в Африке можно сравнить с подвигом бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны.