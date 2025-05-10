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18:42, 10 мая 2025МирЭксклюзив

Африканский министр прославил Россию и ЧВК «Вагнер»

Советник президента ЦАР Гупнджика прославил Россию и ЧВК «Вагнер» 9 мая
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Действия бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке можно сравнить с подвигом бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил специальный советник президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фидель Гупнджика на вечере в честь 80-летия Победы, видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Россия спасла демократию в ЦАР, хотя мы были в подчинении Франции. Я напомню, что русские спасли этот мир, победив во Второй мировой войне

Фидель Гупнджикаспециальный советник президента ЦАР

Гупнджика прославил подвиг народов СССР в годы Великой Отечественной войны и отметил большое число жертв нацистских преступлений. Он добавил, что борьба с нацизмом продолжается и в наши дни. «Наше сегодняшнее сотрудничество соответствует тому, что было 86 лет назад, когда мы воевали против нацизма», — подчеркнул советник президента ЦАР.

Ранее командиры ЧВК «Вагнер» и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отпраздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне в столице страны Банги. Желающие могли посетить полевую кухню на площади перед Русским домом и послушать песни военных лет.

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