Командиры ЧВК «Вагнер» отметили 9 Мая вместе с руководством ЦАР

Командиры ЧВК «Вагнер» и президент ЦАР Туадера отпраздновали 80-летие Победы

Командиры российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отпраздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне в столице страны Банги. Праздничные мероприятия начались в 10:00 по местному времени (08:00 мск) и продлились в течение дня, материалы оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Мероприятия начались с поднятия флага России на площади возле Русского дома в Банги, в церемонии приняли участие заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил ЦАР (FACA) Виктор Якоб и представитель посольства КНР в республике. После выступления посла России в ЦАР Александра Бикантова и командира «Вагнера» Дмитрия Подольского с позывным Салем участники возложили цветы к памятнику основателям ЧВК, а также к Вечному огню у памятника русским инструкторам.

Церемония поднятия флага России на площади возле Русского дома в Банги Фото: Пресс-служба ЧВК «Вагнер»

В Банги прошла акция «Бессмертный полк» во главе с руководителем представительства Минобороны России в ЦАР полковником Сергеем Сухановым, а также состоялся торжественный ужин в честь 80-летия Победы с участием Туадеры и министров республики, руководителей ЧВК «Вагнер» и Русского дома в Банги. Желающие могли посетить полевую кухню на площади перед Русским домом и послушать песни военных лет.

Чиновники ЦАР на праздничном вечере в честь 80-летия Победы Фото: Пресс-служба ЧВК «Вагнер»

Ранее Фостен-Арканж Туадера назвал наилучшей работу инструкторов ЧВК «Вагнер». Президент ЦАР понаблюдал за тренировками младшего командного состава FACA на военной базе в Беренго и оценил качество подготовки военнослужащих.