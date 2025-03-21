Президент ЦАР оценил работу инструкторов российской ЧВК

Президент ЦАР Туадера назвал наилучшей работу инструкторов российской ЧВК

Работа инструкторов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по подготовке личного состава Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) является наилучшей. С таким заявлением выступил президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Подольским с позывным Салем, материалы оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы видим значительный прогресс в обучении наших военнослужащих и искренне благодарны [инструкторам «Вагнера»] за их профессионализм», — подчеркнул политик.

Туадера понаблюдал за тренировками младшего командного состава FACA на военной базе в Беренго и оценил качество подготовки военнослужащих. Под руководством специалистов ЧВК «Вагнер» центральноафриканские военные продемонстрировали навыки тактической и боевой подготовки, а также управления беспилотниками.

Фото: пресс-служба ЧВК «Вагнер»

«Обычно курсанты, которые приходят к нам на обучение, либо совсем не имеют опыта, либо ранее обучались у французов. Второе хуже, потому что французы обучали их формально, для галочки», — рассказал один из инструкторов. Он отметил, что цель ЧВК в ЦАР — подготовка действительно эффективных кадров.

Ранее Подольский стал советником по безопасности Туадеры. Как заявил журналист Аббас Джума, источники в африканской стране подтвердили факт назначения командира ЧВК с позывным Салем на этот пост.