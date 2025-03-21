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15:35, 21 марта 2025МирЭксклюзив

Президент ЦАР оценил работу инструкторов российской ЧВК

Президент ЦАР Туадера назвал наилучшей работу инструкторов российской ЧВК
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: пресс-служба ЧВК «Вагнер»

Работа инструкторов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по подготовке личного состава Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) является наилучшей. С таким заявлением выступил президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Подольским с позывным Салем, материалы оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы видим значительный прогресс в обучении наших военнослужащих и искренне благодарны [инструкторам «Вагнера»] за их профессионализм», — подчеркнул политик.

Туадера понаблюдал за тренировками младшего командного состава FACA на военной базе в Беренго и оценил качество подготовки военнослужащих. Под руководством специалистов ЧВК «Вагнер» центральноафриканские военные продемонстрировали навыки тактической и боевой подготовки, а также управления беспилотниками.

Фото: пресс-служба ЧВК «Вагнер»

«Обычно курсанты, которые приходят к нам на обучение, либо совсем не имеют опыта, либо ранее обучались у французов. Второе хуже, потому что французы обучали их формально, для галочки», — рассказал один из инструкторов. Он отметил, что цель ЧВК в ЦАР — подготовка действительно эффективных кадров.

Ранее Подольский стал советником по безопасности Туадеры. Как заявил журналист Аббас Джума, источники в африканской стране подтвердили факт назначения командира ЧВК с позывным Салем на этот пост.

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