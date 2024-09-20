Командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны

Командир ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности президента ЦАР Таудеры

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостер-Арканж Туадера назначил советника по безопасности — им стал командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Подольский. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Аббас Джума.

По его словам, источники в африканской стране подтвердили факт назначения бойца ЧВК с позывным Салем на этот пост. Он подчеркнул, что более подробная информация появится позже.

До этого сообщалось, что от бойцов ЧВК «Вагнер» в ЦАР потребовали подписать контракт с Министерством обороны РФ. Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера заявил, что по соглашению с российскими властями около тысячи бойцов ЧВК останутся в стране для обеспечения безопасности в «трудный момент».

Ранее в ЧВК «Вагнер» сделали заявление по вопросу участия ее бойцов в специальной военной операции (СВО) на Украине. В организации заявили, что вагнеровцев нет на приграничной территории Курской области — более того, военные ЧВК вовсе не участвуют в СВО.