Стала известна судьба ЧВК Пригожина в ЦАР

WP: в ЦАР потребовали от ЧВК Пригожина подписать контракт с МО РФ

После смерти Евгения Пригожина от бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) потребовали подписать контракт с Министерством обороны (МО) РФ. О судьбе ЧВК в Африке стало известно газете The Washington Post (WP) со слов официальных лиц ЦАР.

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера заявил в интервью газете, что по соглашению с российскими властями около тысячи бойцов ЧВК останутся в стране для обеспечения безопасности в «трудный момент». Кроме того, африканский лидер подтвердил визит в страну заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. Африканский лидер рассказал, что визит российского замминистра был закономерным, поскольку Москва и Банги сотрудничают в сфере безопасности именно на государственном уроне.

Между тем неназванные чиновники из ЦАР и западных стран заявили изданию, что Евкуров проинформировал Туадера о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» перейдут под контроль Минобороны. Эту информацию косвенно подтвердил и советник президента ЦАР Фидель Гуанджика. По его словам, если бойцы откажутся подчиняться Минобороны России, то им ничего не останется, кроме как покинуть страну. Газета также сообщила, что с аналогичной целью российская делегация посетила и Мали, где также действовала ЧВК «Вагнер».

Ранее Министерство внутренних дел Британии официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. В соответствии с указом принадлежность лиц к военной компании или ее поддержка будут трактоваться как уголовное преступление.